Минюст предложил уменьшить штраф для граждан за отсутствие маски в общественном месте. Для юридических лиц, напротив, штрафы собираются увеличить.

Кабмин одобрил законопроект авторства Министерства юстиции, которым за несоблюдение масочного режима в общественных местах предусматривается уменьшение размера штрафа для физических лиц и увеличение — для юридических, сообщает пресс-служба Минюста.– Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок для граждан Украины и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать людей в указанные помещения только при наличии масок, - сказал министр юстиции Денис Малюська.Размер штрафов для физических лиц собираются уменьшить с 17 тысяч гривен до 170–255 гривен. Для юридических лиц штрафы составят от 3 400 до 5 100 гривен.Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным.