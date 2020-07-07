Модернизация ресторанов быстрого питания МакДональдз в Украине началась еще до карантина. Однако такие изменения стали как никогда кстати в ситуации, сложившейся в стране во время распространения Covid-19.

Например, установка терминалов самообслуживания, разделение зон оформления и выдачи заказов, обслуживание за столиками – на сегодня особенно актуальны. «С опытом будущего» - так называют модернизированные рестораны МакДональдз. На сегодня в Украине их насчитывается 49 заведений в 20 городах (из 93-х ресторанов сети). Но кроме этого, с возможностью принимать посетителей внутри заведения, МакДональдз усилил меры безопасности и гигиены.Работница МакДональдз Мария - эксперт по гостеприимству и амбассадор по чистоте и гигиене. Сотрудники заведения говорят, что задача Марии - делать пребывание клиентов в МакДональдз незабываемым. Она помогает клиентам решить различные вопросы, а сейчас к ее задачам прибавилось - встречать посетителей и ориентировать их в заведении по правилам соблюдения безопасности.«Когда заходят гости в первую очередь я спрашиваю: вы хотите у нас отдохнуть или с собой заказать? Если хотят наслаждаться блюдами здесь, я помогаю им найти свободный столик », - говорит Мария.В условиях карантина свободных столиков немного. Всего около 40% существующих в зале мест могут быть заняты гостями. Объясняют это соблюдением дистанции между людьми. Проще говоря, столики можно занимать через один. Все остальные посетители могут или забрать заказ с собой, или подождать, пока освободятся места. После каждого клиента столики и стулья дезинфицируют.На полу в зале - настоящий квест. Стрелки, линии и нарисованные следы расположенные друг от друга на безопасном расстоянии в 1,5 метра. Такие наклейки-подсказки постепенно ведут клиента от входа и терминалов самообслуживания, в зону расчета и далее - к выдаче заказа. Те, кто заходят в заведение, не пересекаются с теми, кто выходят из него.«Особенно такая игра нравится детям», - подчеркивает амбассадор Мария: «Они пытаются наступить на каждый след на полу. Это их развлекает». Мария говорит, что многие постоянные клиенты с нетерпением ожидали возможности вновь посидеть внутри заведения.Перед тем, как забрать свой заказ, рядом с зоной выдачи клиент обрабатывает руки дезинфектором. Также дезинфекторы находятся при входе, у экспресс-окон и на МакДрайв. А наклейки в туалетных комнатах напоминают, как правильно мыть руки. Тщательно в течение 20 секунд. Во время карантина добавилась процедура, по которой работники передают пакет так, чтобы не касаться клиента.«Безопасность - главный принцип компании», - рассказывает менеджер ресторана Светлана. Уже 17 лет она работает в МакДональдз в Украине. Последние 4 - на руководящей должности.«При модернизации рестораны оборудовали терминалами самообслуживания, где клиент делает заказ самостоятельно, не контактируя с работниками. Здесь же он может рассчитаться карточкой и сразу подойти к зоне выдачи », - говорит Светлана.Для безопасности клиентов терминалы оплаты обрабатывают дезсредствами каждый час. Чтобы ускорить движение очереди в зале, после оплаты можно не ждать заказ, а сразу присесть за столик. Работник МакДональдз принесет заказ клиенту самостоятельно.На МакДрайв также усилили безопасность. Заказы выдаются через защитные экраны и бесконтактно. «Наш стандарт обслуживания с момента оплаты заказа до получения заказа на МакДрайв - 120 секунд. А в зале - 90 секунд », - говорят работники МакДрайв.Каждая смена работников начинается с температурного скрининга. Обязательное ношение масок, перчаток и строгое соблюдение гигиены. В течение восьмичасового рабочего дня один работник кухни использует минимум 4 одноразовые маски, 10 пар перчаток, 100 мл мыла и дезинфицирующего средства. Меняют маски каждые три часа, руки моют каждый час, а то и чаще. Регулярно протирают поверхности в зоне производства и обслуживания.На кухне мы узнали, что 70% поставщиков, которые поставляют ингредиенты в МакДональдс - это локальные предприятия. Это позволяет сети упростить процесс закупки и поставки, удерживать доступные цены, а также вносить вклад в развитие местной экономики.«Наши бифштексы - из Винницкой области. Они состоят только из 100% говядины, соль и перец добавляются уже после жарки, а для большей пользы, мы жарим бифштексы без добавления масла. Наши душистые булочки - из Днепра. А мороженое готовится только в присутствии посетителя с молочной основы завода Белой Церкви», - рассказывает директор заведения Светлана.Вся пища тщательно проверяется на соответствие высоким стандартам качества. Например, фритюр после определенного количества использования обязательно заменяется, для этого его проверяют специальным прибором. Также каждое блюдо имеет свой срок хранения в ресторане. Так, Картофель Фри сохраняется 5 минут, а по-селянски - 10 минут. Всего блюда сети за прошлый год попробовали 110 миллионов украинцев.