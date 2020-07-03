Сотрудники Краснокутского отдела полиции устанавливают местонахождение Артура Петренко, 2003 года рождения.

Парень ранее неоднократно уходил из дома.на вид 16-20 лет, рост около 180-190 см, худощавого телосложения, темные волосы, серо-голубые глаза.в коричневую футболку и возможно в желтую кофту.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам:или другим удобным способом.