Сотрудники Краснокутского отдела полиции устанавливают местонахождение Артура Петренко, 2003 года рождения.Парень ранее неоднократно уходил из дома.
Приметы: на вид 16-20 лет, рост около 180-190 см, худощавого телосложения, темные волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в коричневую футболку и возможно в желтую кофту.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом.