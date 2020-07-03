Женщина переходила дорогу на "красный".

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 38-летняя водитель трамвая, двигаясь на зеленый свет по Московскому проспекту допустила наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора.В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу с телесными повреждениями.На данный момент следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Все обстоятельства аварии устанавливаются.