Операторы мобильной связи будут передавать государству данные о местоположении и передвижении абонентов. Об этом говорится в тексте принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта №3014 об электронных коммуникациях.

Документом регулируются трехсторонние отношения государства, мобильных операторов и абонентов, информирует Enovosty.com. В частности, государство на уровне закона получает дополнительные рычаги управления сферой электронных коммуникаций и устанавливает новые права, обязанности и принципы, которым должны следовать все участники рынка услуг.Речь идет о том, что мобильные операторы больше не смогут рассылать спам-сообщения. Такая деятельность предусматривает санкцию в виде штрафа от 1,7 тысячи до 8,5 тысячи гривен. Скорость передачи данных, заявленная оператором, не должна отличаться от реальной. За нарушение прав абонентов оператору будет грозить штраф от 17 тысяч до 85 тысяч гривен за каждый конкретный случай.Кроме того, оператор должен будет передавать государству геолокации пользователей и географический обзор сетей.Из плюсов для операторов – они смогут использовать одинаковые частоты и заниматься их перераспределением, то есть передавать лишние частоты друг другу, а не регулятору, как прежде. Также они сами будут решать, какое поколение связи использовать в своих сетях.