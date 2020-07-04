Насекомые стали вести себя более агрессивно после отмены самоизоляции из-за коронавируса.

Аллергические реакции после укусов комаров и расчесывание ранки может привести к развитию инфекционных заболеваний, предупредила аллерголог-иммунолог Галина Терещенко.- Слюна комара не является источником инфицирования, однако при повреждении кожи во время расчеса в ранку могут попасть болезнетворные бактерии (стрептококки, стафилококки и прочие). Это приводит к развитию бактериальных (гнойничковых) болезней кожи, которые бывают поверхностные и глубокие и могут быть причиной серьезных осложнений, — говорит специалист.Кроме того, есть симптомы, после появления которых необходимо срочно обращаться к врачам.- Такие симптомы, как затруднение дыхания, отек лица, распространенные зудящие волдыри на коже, боли в животе, снижение артериального давления, повышение температуры тела — признаки развития серьезных жизнеугрожающих состояний, требуют немедленного оказания медицинской помощи. При развитии инфекционных осложнений также несвоевременное обращение к врачу, вовремя не начатая антибактериальная терапия могут быть причиной серьезной угрозы здоровью, — подчеркнула Терещенко.Расчесывание места укуса в некоторых случаях может привести к появлению заметных следов на коже вплоть до рубцов. Не нужно пытаться самостоятельно вскрывать гнойник, возникший на месте укуса, поскольку это может привести к осложнениям. Особенно опасными могут быть воспалительные процессы в области головы, предупредила иммунолог.