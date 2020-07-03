Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в пятницу, 3 июля.

Комментируя заявление об отставке главы НБУ Якова Смолия, Юрий Бойко отметил, что для начала он должен отчитаться о своей работе.

«У нас принципиальная позиция – любой руководитель, который уходит в отставку, должен прийти в парламент и отчитаться о своей работе. В целом к нынешнему главе Нацбанка у нас отрицательное отношение. Он работает не на Украину, а выполняет заказы своих настоящих руководителей – внешних кредиторов», – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По словам Юрия Бойко, возглавлять Нацбанк должен человек и специалист, который будет отстаивать национальные интересы страны. «Что касается будущего руководителя Нацбанка, то это должен быть человек, который, как минимум, отстаивает национальные интересы страны, а не занимается выплатами по внешним обязательствам любой ценой за счет своих граждан. Когда проводится кредитная политика, действительно поддерживающая реальный сектор экономики. Это одна из главных задач банковской системы. Сегодня она не выполняется», – подчеркнул оппозиционный политик.

Парламентарий также раскритиковал правительство в целом, поскольку все его обещания остаются на бумаге. «Вообще, эта власть не демонстрирует политической воли бороться с коррупцией, злоупотреблениями на местах, бедностью. Власть забыла о людях и занимается решением каких-то своих вопросов. Поэтому закономерно, что рейтинги власти стремительно падают. Что же касается экономики, то с ней все будет в порядке тогда, когда у нас будет профессиональное правительство, которое в первую очередь будет думать о своей стране, а не об обслуживании внешних кредиторов», – резюмировал Юрий Бойко.