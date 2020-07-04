Меня раздражает, когда мама, покупая на рынке клубнику, начинает ее пробовать. Правда ли, что от этой ягоды можно подцепить глистов? Арина Р.

Каждый год в Харькове регистрируются случаи аскаридоза, в том числе и семейные очаги, когда глистами заражаются несколько членов семьи. Как правило, люди сами связывают заболевание с употреблением клубники. Эту ягоды тяжело тщательно вымыть из-за шероховатой поверхности.Аскариды — геогельминты: они передаются через землю и, соответственно, ждут своего звездного часа на немытой клубнике, говорят специалисты. Попадая в кишечник человека, из яйца аскариды вылупливается личинка, которая пробуравливает тонкий кишечник и током крови разносится по всему организму. Таким образом личинка аскариды может попасть в легкие. В этом случае у зараженного человека появляется кашель. Иногда личинку аскариды удается откашлять, но, как правило, она возвращается в легкие. Попадая снова в кишечник, личинка становится половозрелой. Взрослая аскарида может достигать 25 сантиметров.Аскариды проявляют себя не сразу, а симптомы — ухудшение аппетита, снижение веса беспокойство, раздражительность — вряд ли сразу расскажут человеку на присутствие в его организме противной живности. Впрочем, эти гельминты могут вести себя весьма беспардонно.— Аскариды ползают по всему кишечнику. Бывают случаи, когда червь выползает изо рта, пока больной спит, — рассказывают паразитологи. — Не забывайте, что перед употреблением клубнику нужно тщательно вымыть. При первых же признаках заболевания обращайтесь к врачу. Если вы по дороге на пляж купили клубнику, не нужно ее есть. На пляже нет возможности качественно ее вымыть, разве что ополоснуть водой из питьевого фонтанчика.Летом с большей вероятностью, чем в другое время года, можно стать жертвой не только гельминтов, но кишечных инфекций. Во избежание еще и этих неприятностей врачи рекомендуют любителям пикников брать с собой только безопасные в эпидемиологическом отношении продукты. Никаких мясных изделий — вареных и кровяных колбас, котлет. Если продукт хранится без соблюдения холодового режима, в условиях высокой температуры, сальмонелла, например, или дизентерийная палочка лучше развиваются. Чтобы не нанести ущерб здоровью, лучше взять с собой на пляж напитки, предварительно обработанные фрукты или овощи.