Интересные фильмы могут быть не только развлечением, но и отличным поводом потренировать мозг. Ведь нет ничего увлекательнее, чем продвигаться по сюжету вместе с героями и пытаться раньше всех отгадать заковыристую тайну, считают эксперты портала Tripmydream.

«Во время грозы»

«Поиск»

«Место встречи»

«Ночные игры»

«Под Сильвер-Лэйк»

«Мистериум. Журнал 64»

«Ночь воспоминаний»

Испания, триллер, драма, фэнтези, детектив, 2018 г.Переехав в новый дом, медсестра Вера вместе с мужем и сыном находят в подвале оставшийся от предыдущих владельцев телевизор. К нему подключена видеокамера и прилагается целая стопка видеокассет. На всех записан мальчик по имени Нино, играющий на гитаре. Последняя запись обрывается на том, что Нино выбегает из дома. От соседей Вера узнает, что тот день мальчик стал свидетелем убийства, а его самого сбила машина. Однажды во время грозы что-то меняется. Героиня получает возможность изменить судьбу мальчика из прошлого и уберечь его от гибели. Но проснувшись утром, она обнаруживает, что и ее собственная жизнь в корне изменилась.США, Россия, триллер, драма, детектив, 2018 г.Это история овдовевшего мужчины по имени Дэвид Ким. После смерти жены забота о дочери-подростке Марго полностью легла на плечи героя. И ему казалось, что он неплохо справляется – девочка ни с кем не конфликтует, хорошо учится и посещает уроки фортепиано. Поэтому он без сомнения разрешает ей остаться с ночевкой у подруги для подготовки к экзамену. На следующий день Дэвиду предстоит узнать, что его девочка бесследно исчезла. Более того, многое из того, о чем она ему говорила, окажется ложью. Поскольку официальное расследование ее исчезновения не приносит результатов, герой взламывает домашний компьютер и восстанавливает все социальные аккаунты Марго. Ему предстоит заново познакомиться с собственной дочерью, и реальность будет очень далека от удобной правды.Большая часть съемок фильма велась с помощью новой технологии "скринкастинга", иначе говоря, показа происходящего на компьютерном экране.Италия, триллер, драма, детектив, 2017 г.Мистическое кафе на отшибе для разных людей становится местом встречи с таинственным Господином, который обещает воплотить в жизнь любое их страстное желание, но за определенную плату. Зритель становится свидетелем самых разных историй – кто-то хочет поправить материальное положение, кто-то вернуть возлюбленного, а кто-то спасти жизнь близкого. Все герои руководствуются разными мотивами, но готовы зайти слишком далеко ради желаемого и не всегда понимают, как это в итоге отразится на них самих.Основой для фильма послужил фантастический сериал "Столик в углу", выпущенный в 2011 году.США, боевик, комедия, криминал, детектив, 2018 г.Для супругов Энни и Макса настоящим спасением от рутины стали детективные ролевые игры. Время от времени герои собирались в приятной компании, чтобы вместе разобрать захватывающий квест. Когда они согласились поучаствовать в подобной игре, устроенной братом Макса, то предвидели ночь, наполненную приключениями. Они и предположить не могли, что их ждет на самом деле. Собрав первые подсказки и начав расследование, они внезапно поняли, что кое-что из этого не фикция – они оказались втянуты в самую настоящую криминальную разборку, в которой замешаны опасные люди.В рамках подготовки к фильму создатели устроили для актеров настоящую игровую ночь, чтобы помочь им сблизиться и получше узнать друг друга.США, детектив, фильм-нуар, комедия, криминал, 2018 г.Безработный Сэм рискует вот-вот быть выселенным из своей квартиры. Но, похоже, его это не сильно беспокоит. Гораздо больше его интересует красотка, которая поселилась по соседству. Очаровательная блондинка по имени Сара оказалась приятной собеседницей, к тому же умной и большой оригиналкой. После приятного совместного вечера Сэм был сражен наповал. Теперь все, о чем он может думать, – это еще одно свидание с ней. Однако этому не суждено произойти, ведь уже на следующий день девушка бесследно исчезнет. Сэм отважно бросится на ее поиски, параллельно ввязываясь в заговор ужасающих масштабов.Сцена с Сарой в бассейне является практически точным воспроизведением аналогичной сцены с Мэрилин Монро в фильме "Что-то должно случиться" (1962 г.).Дания, Германия, детектив, криминал, триллер, 2018 г.Детективу полиции Копенгагена Карлу Мерку и его другу Ассаду предстоит раскрыть еще одно невероятное дело. Его обстоятельства столь пугающи, что повергли в шок даже опытных полицейских, повидавших немало за время службы. В старой квартире с незаконченным ремонтом были найдены три человеческих тела. Самое странное, что все они были мумифицированы. Обычные убийцы не занимаются такими сложными процедурами, потому Мерк и Ассад сразу поняли, что копать придется гораздо глубже. Нити расследования приводят следователей на одинокий остров, на котором расположена психиатрическая больница.Фильм является четвертым фильмом датской детективной киносерии, начавшейся с фильма "Мистериум. Начало".Южная Корея, детектив, триллер, криминал, 2017 г.После переезда на новую квартиру вместе с братом и отцом главного героя Джин-сока начинают одолевать галлюцинации. Ему кажется, что за дверями закрытой комнаты, где хранятся вещи предыдущего хозяина, кто-то есть. Парень принимает звуки, доносящиеся оттуда, за плод своего воображения. Но вскоре на какое-то время исчезает его брат. А когда вернется, ничего не будет помнить и покажется совершенно другим человеком.