Верховная Рада приняла закон о поддержке культуры, туризма и креативных индустрий в условиях карантина. Он вносит изменения в 11 законов, в частности о телевидении, рекламе, информации и поддержке кинематографа. Что предусматривает закон и на какую помощь могут рассчитывать представители индустрии, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Культура нуждается в помощи

Что изменится на законодательном уровне

Теоретически господдержка усилится

Скороговорки на радио не будет

Когда речь идет о креативной индустрии, имеется в виду прежде всего творческая и художественная занятость – в частности в кинематографе, на телевидении, на радио, в музыке, издательском деле, архитектуре, дизайне, рекламе и других культурных направлениях.– Без культуры нет нации. Креативные индустрии – это книги, которые мы читаем во время карантина, кино и программы, которые смотрим, музыка, которую слушаем, музеи, по которым теперь гуляем виртуально и многое другое, – отмечает министр культуры Александр Ткаченко.По данным Министерства культуры, в креативной индустрии в Украине работает примерно миллион человек. Пандемия коронавируса больно ударила по отрасли. Были закрыты почти все культурные учреждения, отменены мероприятия, остановлены съемки. По приблизительным расчетам, из-за карантина доходы сотрудников упали примерно на 75%. Как посчитали в профильном комитете Верховной Рады, потери дохода в индустрии за период с 16 марта по 1 мая достигают 6–8 миллиардов гривен. Ожидаемые сокращения работников – до 20 тысяч человек. Чтобы помочь выжить украинской креативной индустрии, парламент принял закон о поддержке отрасли.Закон впервые определяет, что такое креативная индустрия, с правовой точки зрения: «это экономическая деятельность, которая создает добавленную стоимость и рабочие места через культурное или креативное выражение». Также закон дает определение креативного продукта: «товары или услуги, созданные по результатам культурного или креативного выражения, и имеют высокую добавленную стоимость».Документ вводит процедуру поддержки и предоставления государственных грантов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, в частности через Украинский культурный фонд (УКФ) и Украинский институт книги. Выделенные средства не облагаются налогом и является невозвратными. Круг проектов, на которые будут предоставляться гранты, достаточно широк. Это не только создание культурного продукта, но и, например, услуги по внутреннему туризму. Кроме грантов на отдельные проекты, УКФ сможет предоставлять гранты институциональной поддержки.Также усиливается государственная поддержка кинематографа. Закон позволяет предоставлять государственные субсидии объемом до 100% сметной стоимости кинопроекта. На помощь могут рассчитывать производители национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, а также фильмов для детской аудитории, художественной и культурной значимости, телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов.Изменения касаются и бюджета Украинского института книги. Авторы закона предусмотрели расходы на приобретение книг, в том числе электронных изданий для пополнения библиотечных фондов публичных библиотек. Кроме того, Институт книги может поддерживать грантами перевод иностранной литературы на украинский, организацию книжных выставок, ярмарок и фестивалей.Новый закон отменяет требования о номерах лицензий и разрешений в радиорекламе. Теперь в конце рекламных роликов не будет скороговорок с номерами свидетельств. Во время карантина вещатели могут не выполнять программную концепцию. Приостанавливаются конкурсы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Также на время карантина откладывается отчетность не только вещателей, но и провайдеров.Из редакции закона, подготовленного ко второму чтению, исчезли предлагавшиеся ранее скидки на аренду для учреждений культуры. Глава Комитета по вопросам гуманитарной политики и информации Никита Потураев назвал это решение компромиссом.– Была очень ожесточенная дискуссия, – говорит он. – В принципе, комитет за то, чтобы освободить от арендной платы, создать возможности креативным индустриям пережить это сложное время. Но есть другая точка зрения – мы не можем разорять арендодателей. Поэтому мы пошли на компромисс.Если верить авторам закона, он поможет отрасли пережить кризис и восстановиться после карантина.