Со 2 июля кинотеатрам разрешили принимать посетителей. Заведения работают с ограничениями и с четкими условиями: масочный режим в коридорах, в зале можно находиться без масок, измерение температуры посетителям и сотрудникам кинотеатра, соблюдение дистанции, дезинфекция.Наполненность зала, согласно предписанию Кабмина, должна быть не более 50%. Кроме того, все покупки – билеты, еду и напитки – рекомендуется совершать онлайн либо оплачивать бесконтактно.
Харьковские кинотеатры, по информации пресс-службы сети Kinoland, будут работать следующим образом:
– «Познань» и Kinoland – с 16.00 в будние дни, с 12.00 в выходные;
– «Имени А. Довженко» – с 15.00 в будни, с 12.00 в выходные;
– «8 1/2» – с 15.00 в будни, с 10.00 в выходные;
– «Киев» – с 12.00 в будни, с 10.00 в выходные.
В сети Kinoland подчеркнули, что для безопасности зрителей будут соблюдены все меры предосторожности:
– каждые два часа – дезинфекция и проветривание помещений;
– дезинфекторы рук в каждом кинотеатре;
– ограничение на 50% количества мест в залах для соблюдения безопасной дистанции;
– работа сотрудников в средствах индивидуальной защиты.
Пресс-служба также дала рекомендации зрителям:
– мойте руки;
– соблюдайте масочный режим и дистанцию в фойе кинотеатра;
– оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете, билеты в случае чего легко можно вернуть на сайте;
– для минимизации контактов с другими зрителями покупайте билеты онлайн.