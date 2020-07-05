Со 2 июля кинотеатрам разрешили принимать посетителей. Заведения работают с ограничениями и с четкими условиями: масочный режим в коридорах, в зале можно находиться без масок, измерение температуры посетителям и сотрудникам кинотеатра, соблюдение дистанции, дезинфекция.

Наполненность зала, согласно предписанию Кабмина, должна быть не более 50%. Кроме того, все покупки – билеты, еду и напитки – рекомендуется совершать онлайн либо оплачивать бесконтактно.Харьковские кинотеатры, по информации пресс-службы сети Kinoland, будут работать следующим образом:– «Познань» и Kinoland – с 16.00 в будние дни, с 12.00 в выходные;– «Имени А. Довженко» – с 15.00 в будни, с 12.00 в выходные;– «8 1/2» – с 15.00 в будни, с 10.00 в выходные;– «Киев» – с 12.00 в будни, с 10.00 в выходные.В сети Kinoland подчеркнули, что для безопасности зрителей будут соблюдены все меры предосторожности:– каждые два часа – дезинфекция и проветривание помещений;– дезинфекторы рук в каждом кинотеатре;– ограничение на 50% количества мест в залах для соблюдения безопасной дистанции;– работа сотрудников в средствах индивидуальной защиты.Пресс-служба также дала рекомендации зрителям:– мойте руки;– соблюдайте масочный режим и дистанцию в фойе кинотеатра;– оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете, билеты в случае чего легко можно вернуть на сайте;– для минимизации контактов с другими зрителями покупайте билеты онлайн.