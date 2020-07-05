Недавно вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Как утверждают эксперты, это был последний законодательный акт, необходимый для подписания соглашения с ЕС о промышленном безвизе. Что это за соглашение и что оно даст отечественным экспортерам, рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

— Одной из целей принятого закона является обеспечение полного соответствия системы государственного рыночного надзора Украины требованиям Европейского Союза, без чего невозможно создание зоны свободной торговли промышленными товарами с ЕС и «промышленный безвиз». Следует знать, что при заключении Соглашения об ассоциации Украины со странами ЕС был определен перечень приоритетности секторов промышленной продукции, в которых будет заключаться Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА). Позже оно получило неформальное название «Соглашение о промышленном безвизе».— Даже со снятием тарифных барьеров со стороны ЕС доступ украинской продукции на европейский рынок остается осложненным из-за наличия технических, то есть нетарифных, барьеров. Поэтому целью Соглашения АСАА является именно устранение технических барьеров в торговле с ЕС. Соглашение АСАА предусматривает, что торговля товарами между Украиной и ЕС в охваченных этим соглашением секторах будет осуществляться на тех же условиях, которые применяются в торговле между странами – членами ЕС. Иначе говоря, отечественные производители продукции, подпадающей под действие этого соглашения, смогут ее беспрепятственно поставлять в страны ЕС. Заключение соглашения о промышленном безвизе предусмотрено 57-й статьей Соглашения об ассоциации. Там записано, что после проверки со стороны ЕС и достижения договоренности о необходимой согласованности соответствующего технического законодательства Украины, стандартов и инфраструктуры Соглашение ACAA будет подписано как приложение к Соглашению об ассоциации.— 57-й статьей Соглашения об ассоциации предусмотрено, что действие промышленного безвиза сначала может охватить один или несколько секторов, но постепенно будет распространяться на 27 секторов, перечисленных в Приложении III к данному соглашению. Такими секторами определены: машины; оборудование, работающее под давлением; лифты; игрушки; электрическое оборудование; приборы, работающие на газообразном топливе; средства индивидуальной защиты; взвешивающие приборы; медицинские устройства; судовое оборудование; прогулочные суда; упаковка и отходы; взрывчатые вещества гражданского назначения и некоторые другие. После того как действие Соглашения АСАА будет распространено на перечисленные секторы, стороны по взаимному согласию обязались рассмотреть возможность расширения сферы ее действия на другие отрасли промышленности путем внесения изменений к этому соглашению.— Для заключения Соглашения АСАА Украина должна выполнить несколько условий. Во-первых, привести свое законодательство в полное соответствие с европейским. Во-вторых, принять в качестве национальных европейские гармонизированные стандарты на соответствующие виды продукции. В-третьих, привести в соответствие с европейскими требованиями всю свою национальную инфраструктуру качества: национальный орган стандартизации, национальный орган по аккредитации, метрологические институты, органы по оценке соответствия, органы и процедуры рыночного надзора. В-четвертых, отменить все регуляторные режимы, которые противоречат, дублируют или являются дополнительными к европейским требованиям (большинство из них существует еще с постсоветских времен). Для этого в Украине был принят ряд технических регламентов, соответствующих европейским директивам и содержащих обязательные требования к безопасности продукции.Гармонизированы с европейскими государственные стандарты, применяемые в определенных секторах экономики. Также принято несколько важных законов, касающихся технического регулирования и рыночного надзора, которые необходимы для снятия технических барьеров в торговле с ЕС. Последний из них как раз касался уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Теперь необходимо провести обмен информацией с ЕС и проверку состояния соответствия законодательства Украины законодательству Евросоюза в приоритетных секторах промышленной продукции, определенных в Приложении III к Соглашению об ассоциации. Планируется, что предварительная оценочная миссия ЕС, предусмотренная дорожной картой для заключения Соглашения ACAA, прибудет в Украину уже в этом году.— ГП «Харьковстандартметрология» одним из первых в Украине перешло от сертификации промышленной продукции к оценке ее соответствия техническим регламентам, гармонизированным с европейскими директивами. Для этого проведена модернизация оборудования. Испытательный и метрологический центры предприятия были аккредитованы Национальным агентством по аккредитации Украины (НААУ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 17025. Наши специалисты прошли необходимое обучение, в том числе получили сертификаты аудиторов по оценке соответствия продукции техническим регламентам. Орган по оценке соответствия ГП «Харьковстандартметрология» был аккредитован НААУ на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17065 и назначен Минэкономики Украины на проведение работ по оценке соответствия по 11 техническим регламентам. Поэтому уже сейчас мы успешно предоставляем квалифицированную помощь тем промышленным производителям, которые стремятся выйти на рынок ЕС и другие зарубежные рынки.