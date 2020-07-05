Июнь в этом году хоть и выдался прохладным, но лето есть лето, и дальнейших прогнозов жду с ужасом — в жару у меня просто останавливается сердце. Скажите, как сердечникам пережить знойные дни? Илья Александрович

Зной сгущает кровь

Среди главных жертв — сердечники и гипертоники

Сердечникам подходит средиземноморская диета

Аномальная жара (впрочем, как и лютый мороз) создает серьезные проблемы для здоровья, говорят врачи-кардологи. Генетически украинцы адаптированы к мягкой летней температуре — до +25° С, поэтому рекордные показатели ртутного столбика не проходят даром. Во время сильной жары у людей со слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается, а затем падает артериальное давление, учащается дыхание, рефлекторно расширяются сосуды кожи и периферические сосуды, температура кожи повышается, отекают ноги, сгущается кровь, возрастает вероятность образования тромбов. Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки.Первое время работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны. Продолжительная тепловая ата0ка может ухудшить самочувствие людей со слабым сердцем и повышенной метеочувствительностью, вызвать тепловое истощение, тепловой удар, в группах риска возможен даже летальный исход. Основным механизмом регуляции в случае перегревания является усиленное потоотделение.На тепловосприятие влияет не только температура окружающей среды, но также влажность и интенсивность движения воздуха. Особенно неблагоприятно сочетание высокой температуры и повышенной влажности.Особую осторожность в жаркую погоду следует проявлять людям, имеющим патологию сердечно-сосудистой системы и другие заболевания, предупреждают врачи. Кроме того, в группе риска — дети до трех лет, люди старше 55 лет или имеющие хронические заболевания — сахарный диабет, ожирение, бронхит, гастрит, ишемическую болезнь сердца, гипертонию. Неслучайно в летний период люди чаще обращаются к кардиологам за медицинской помощью, в жару чаще возникают инфаркты, инсульты, ведь организм теряет много жидкости и минеральных солей, которые необходимы для нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы — калий, магний, хлор и др.Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно в жару, необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные препараты, советоваться, как лекарства могут повлиять на организм, рекомендуют специалисты. Гипертоникам нужно регулярно контролировать артериальное давление, диабетикам — уровень сахара в крови. Тем, кто принимает антимикробные и химиотерапевтические препараты, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как эти лекарства могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету. Сердечно-сосудистой системе полезен рыбий жир, содержащий омега3 – полиненасыщенные жирные кислоты, предупреждающие образование тромбов в сосудах. Носите с собой валидол, нитроглицерин, корвалтаб, принимайте по показаниям валокордин, капли Зеленина, настойку валерианы, пустырника, боярышника. Простейшие меры профилактики помогут легче перенести жаркие знойные дни.Врачи советует в жаркую погоду выпивать около 2–2,5 литра жидкости. Утолять жажду лучше прохладными, а не холодными, напитками: кипяченой водой, негазированной минеральной водой, зеленым чаем, соками, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом.Вода должна поступать не только с питьем — можно обтирать мокрыми салфетками или полотенцем кожу. Употребляйте больше фруктов: это основной поставщик минеральных солей и витаминов. Желательно питаться часто, малыми порциями, есть меньше мяса. Употребляйте продукты, богатые калием: печеный картофель, творог, смородину, орехи, курагу, бананы.Оптимальной для сердца считается так называемая средиземноморская диета, которая включает умеренное количество рыбы, немного мяса, йогурты, оливковое масло, картофель, орехи, овощи, фрукты, зелень.