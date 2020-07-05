Минздрав дал перечень рекомендаций, чтобы снизить риск заражения коронавирусом при путешествиях по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в пятницу, 3 июля.В Украине сейчас действует адаптивный карантин, и первое, что необходимо узнать при планировании путешествий - какие ограничения действуют в том или ином регионе. В частности, в каком режиме работает транспорт, открыты ли отели и магазины и т. д. К тому же, пока не известно, какой способ путешествий является наиболее безопасным.Минздрав рекомендует придерживаться таких правил:- как можно чаще мыть руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. При отсутствии такой возможности - пользоваться антисептиком;- использовать бесконтактные способы оплаты;- избегать тесных контактов с людьми, соблюдать дистанцию не менее 1 метра. В автобусах или поездах использовать маску;- перед путешествием подготовить достаточное количество масок, их следует менять каждые 2-3 часа. В жаркую погоду это может происходить быстрее;- придерживаться требований и рекомендаций перевозчика;- отдавать предпочтение передвижению на частных авто;- не отправляться в путешествие при плохом самочувствии - температуре, насморке, кашле и т. д."Также стоит избегать путешествий людям, которые в группе риска: старше 60 лет, тем, кто имеет хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния", - резюмировали в ЦОЗ.