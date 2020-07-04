Депутату горсовета и начальнице участка коммунального предприятия грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в деле о смерти подростка, который трагично скончался в мае 2017 из-за падения на него конструкции футбольных ворот, появились новые фигуранты.Так, суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия. Мужчина подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.Кроме того, в качестве обвиняемой в суде придется отвечать начальнице участка коммунального предприятия, которая подозревается в нарушении сразу трех статей Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 275 (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правила).Напомним, что 5 марта, в Харькове во время игры в футбол погиб подросток, на которого упали футбольные ворота. Трагедия произошла на территории модульного городка, который построен для временных переселенцев с Донбасса за немецкий счет.От порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле.