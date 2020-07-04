Подозреваемому грозит срок от трех до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 22 мая житель Днепра, из личных неприязненных побуждений, умышленно поджег у Харьковского горсовета автомобиль марки «Volkswagen Touareg», который принадлежит директору одного из департаментов. В результате транспортное средство частично повреждено, а сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составляет почти 250 тысяч гривен.Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит срок от трех до десяти лет лишения свободы.