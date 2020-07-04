Сейчас материалы уголовного производства направлены на рассмотрение в суд.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, вечером 17 мая, два брата 15 и 16 лет, вместе со своим 14-летним другом, находились на детской площадке во дворе многоквартирных домов в поселке Слобожанское Змиевского района. Там они увидели незнакомого 32-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние избили потерпевшего - нанесли ему удары руками и ногами в лицо и грудную клетку. Воспользовавшись беспомощным состоянием человека, подростки завладели его мобильным телефоном, кошельком и денежными средствами.По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, двум участникам преступления, 15 и 16-летним братьям, следователем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.