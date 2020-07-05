Огонь уничтожил более 2 га сухой растительности.

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 4 июля в Харьковской области произошло 11 возгораний в природных экосистемах региона, причиной которых стала неосторожность при обращении с огнем, сухая погода и высокая температура.В ведомстве напоминают, что учитывая погодные условия, сегодня крайне важно соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.