Огонь уничтожил более 2 га сухой растительности.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 4 июля в Харьковской области произошло 11 возгораний в природных экосистемах региона, причиной которых стала неосторожность при обращении с огнем, сухая погода и высокая температура.

В ведомстве напоминают, что учитывая погодные условия, сегодня крайне важно соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Категорически запрещается:

  •     создавать свалки и сжигать отходы;
  •     разводить костры в лесу и лесопосадках;
  •     курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  •     оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  •     сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  •     позволять детям играть со спичками и зажигалками.

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