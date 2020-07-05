Пожары произошли в Новобаварском и Шевченковском районах города.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, ночью 5 июля полицию поступил вызов о том, что по переулку Титаренковскому на парковке у супермаркета горят семь автомобилей марки «Volkswagen Polo», «Hyundai Tucson», «Renault Trafic», «Kia Rio», «Ssang Yong» и две «Honda Accord».Предварительно установлено, что возгорание началось с автомобиля «Honda Accord», владельцем которого является 33-летний мужчина. Транспортное средство полностью уничтожено огнем. Другие автомобили частично повреждены.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.Кроме того, в 4:23 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2103» между домами по улице Клочковской. Огнем полностью уничтожено салон транспортного средства.