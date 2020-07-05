Количество заболевших в Харьковской области - 2348 человек.Согласно статистике, опубликованной Центром общественного здоровья Украины, среди восточных и южных регионов Украины Харьковская область является лидером антирейтинга по распространению коронавирусной инфекции. Также Харьковщина попала в тройку областей с наибольшим количеством смертей за минувшие сутки.
Так, по состоянию на 5 июля, в Харьковской области зафиксировали 2378 случаев заболевания, из которых 37 - за минувшие сутки;
93 человека скончались. Трое из них - за минувшие сутки.
Выздоровели - 1198. 10 - за сутки.