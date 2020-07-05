Жители Донбасса сейчас живут хуже, чем в России и в Украине, признал «экс-министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин (Стрелков).

Вместо витрины «русского мира» в «ДНР» и «ЛНР» образовалась «помойка», сказал он в интервью Андрею Караулову.Стрелков отметил, что «больше всего проехалась» эта «помойка» по тем, кто участвовал в боях за Россию. По его словам, «ополченцы», оставшиеся без рук и ног, получают пенсию в размере всего 3,5 тыс. рублей. На эти деньги «можно только спиться».«Это непростительный позор для российской власти», — добавил он.