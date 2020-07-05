Предлагаем вашему вниманию основные новости Харьковской области за 29 июня - 5 июля

В Харьковской области мужчина открыл огонь по компании с детьми. Один человек погиб

В Харькове пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

Блок Светличной может стать привлекательным прохарьковским слобожанским проектом



Чиновники из Харьковской области предстанут перед судом за взятку в четверть миллиона

Неподалеку от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан.По словам пожарного, в квартире было много хлама и мусора, из-за которого ребенок не мог самостоятельно выбраться.Об этом написал политический эксперт Дмитрий Прокудин на своей странице в Facebook.Чиновники подозреваются в служебной халатности при контрольно-проверочных мероприятях.Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове группу, которая занималась изготовлением короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов для сбыта на территории региона.Должностные лица Государственной экологической инспекции в Харьковской области получили от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 000 гривен за уменьшение штрафовЗа пол года жители области стали в среднем получать почти на 200 гривен меньшеРанее члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности приняли решение об ужесточении карантина в Харькове.Количество заболевших в Харьковской области - 2348 человек.