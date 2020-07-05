Предлагаем вашему вниманию основные новости Харьковской области за 29 июня - 5 июляВ Харьковской области мужчина открыл огонь по компании с детьми. Один человек погиб
Неподалеку от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан.
В Харькове пожарные спасли ребенка из горящей квартиры
По словам пожарного, в квартире было много хлама и мусора, из-за которого ребенок не мог самостоятельно выбраться.
Блок Светличной может стать привлекательным прохарьковским слобожанским проектом
Об этом написал политический эксперт Дмитрий Прокудин на своей странице в Facebook.
Халатность ценою в 8 миллионов: в Харьковской областной налоговой проходят обыски
Чиновники подозреваются в служебной халатности при контрольно-проверочных мероприятях.
В Харькове СБУ задержала организаторов группировки, поставлявшей оружие для криминалитета
Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове группу, которая занималась изготовлением короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов для сбыта на территории региона.
Чиновники из Харьковской области предстанут перед судом за взятку в четверть миллиона
Должностные лица Государственной экологической инспекции в Харьковской области получили от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 000 гривен за уменьшение штрафов
В Харьковской области уменьшилась средняя зарплата
За пол года жители области стали в среднем получать почти на 200 гривен меньше
Несмотря на ужесточение карантина и вспышку COVID-19, харьковчане массово отдыхают на пляжах
Ранее члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности приняли решение об ужесточении карантина в Харькове.
Среди восточных и южных регионов страны в Харьковской области наихудшая динамика заболеваемости COVID-19
Количество заболевших в Харьковской области - 2348 человек.