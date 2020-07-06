Фонтан уже ремонтировали в 2011 году.Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета объявил закупку работ по капитальному ремонту фонтана возле Дворца спорта. Ожидаемая стоимость закупки составляет 14 миллионов 950 тысяч гривен, передает "Dozorro"
В рамках капремонта планируется разбор существующей конструкции фонтана, перекладывание трубопроводов и монтаж новой техники. Также на территории возле фонтана планируется установить 10 урн и 20 парковых скамеек. Предыдущий ремонт и торжественное открытие объекта происходило 9 лет назад в 2011-м.