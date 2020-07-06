Фонтан уже ремонтировали в 2011 году.

Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета объявил закупку работ по капитальному ремонту фонтана возле Дворца спорта. Ожидаемая стоимость закупки составляет 14 миллионов 950 тысяч гривен, передает "Dozorro"В рамках капремонта планируется разбор существующей конструкции фонтана, перекладывание трубопроводов и монтаж новой техники. Также на территории возле фонтана планируется установить 10 урн и 20 парковых скамеек. Предыдущий ремонт и торжественное открытие объекта происходило 9 лет назад в 2011-м.