Мужчина уже привлекался к ответственности за насилие в отношении своей матери

Изюмский суд вынес приговор в отношении жителя города Изюм, который систематически издевался над матерью и избил родную сестру.Согласно материалам судебного дела, в марте текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры из-за недвижимости, мужчина начал оскорблять мать, а потом толкнул ее, вследствие чего женщина упала и ударилась головой.Также мужчина избил сестру, которая приехала после звонка матери. Ей он начал наносить удары кулаком по лицу, а также избил ходулями и табуретом. После чего муж женщины вызвал полицию.Изучив все материалы дела суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ареста сроком на шесть месяцев в следственном изоляторе.