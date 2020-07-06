По сравнению с минувшим годом, индекс строительства упал почти на 10%Как сообщает "Харківський вимір" со ссылкой на Главное управление статистики, объем выполненных строительных работ предприятиями Харьковской области за первые пять месяцев текущего года составил 4,6 млрд, или 9,3% общегосударственного объема, а индекс строительной продукции по сравнению с тем же периодом в 2019 составил лишь 90,3%.
Так, объемы строительства упали:
- строительство жилых зданий уменьшилось на 14,8%,
- инженерных сооружений - снизилось на 9,2%,
- нежилых зданий - на 3,1%.
Новое строительство составило 69,0% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 18,6%, реконструкция и техническое переоснащение - 12,4%.