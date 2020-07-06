В регионе превышен показатель выявления инфекции.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, Харьковская область не готова к ослаблению карантина из-за несоответствующей эпидситуации в регионе и его несоответствию определенным критериям. В частности, показатель процента выявленных новых случаев в области – больше установленной МОЗ нормы,"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - сообщают в ведомстве.