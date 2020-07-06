Карантин в Украине был введен 11 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, за время действия карантина полиция Харьковской области составила 1976 протоколов за нарушение ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Всего с начала превентивных мер полицейские составили 281 админпротоколов в отношении работников предприятий, 110 нарушений выявлено среди руководителей торговых учреждений питания. 25 административных протокола работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 155 - других физических лиц, 1387 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.Напоминаем, что согласно санкции статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.