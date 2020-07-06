Жара, стоящая летом, тяжела не только для людей, но и для домашних питомцев.Специалисты КП "Центр обращения с животными" подготовили несколько советов, как домашним любимцем пережить жару:
От летней жары страдают не только люди, наши любимцы начинают испытывать некоторые сложности в это время. Что нужно знать хозяевам, чтобы собака в жару смогла пережить это нелегкое время.
1. У собаки всегда должно быть достаточно холодной и свежей воды в миске. Желательно менять ее два раза в день.
2. Не заставляйте есть собаку, если она не хочет. Собака может спокойно пережить несколько дней практически без пищи и при этом на ее здоровье это никак не скажется.
3. Прогулки перенесите как можно раньше утром и практически ночное время. Так гулять будет комфортнее и Вам и собаке.
4. Купание. Ни в коем случае не бросайте собаку в холодную воду. Вы можете вызвать у нее шок от резкого перепада температуры. Если животное захочет искупаться, то пусть зайдет в воду самостоятельно. Если же желания такого нет, то можно подвести собаку к воде и смочить лапы и живот.
5. Если собака живет во дворе, то позаботьтесь о том, чтобы у нее всегда было место в тени.
6. Если ваш любимец имеет довольно короткую или черной окраски шерсть, то будет неплохо, если вы наденете на нее балдахин из легкой ткани или специализированный охлаждающий жилет. А под палящим солнцем не лишним будет одеть на собаку кепку или панамку.
Что нельзя делать в жаркое время:
1. НИКОГДА не оставляйте собаку в запертой машине. Даже если всего на несколько минут. Этих нескольких минут хватит для того, чтобы животное получило тепловой удар и умерла.
2. Не следует одевать намордник на собаку. Собачки охлаждают себя с помощью активного дыхания. Намордник будет в этом мешать.
3. Не состригайте шерсть питомца полностью на летнее время. Из-за этого собака может получить тепловой и солнечный удар. Сделайте короткую стрижку, при которой длина шерсти составит около 5-6 см.
4. Не позволяйте собаке лежать у кондиционеров, на холодной плитке или кафель. Этим можно спровоцировать воспаление мочеполовой системы или суставов.
Если Вы заметили, что Ваш любимец во время летней жары ведет себя вяло, началась тошнота, лучше обратиться за помощью к специалистам.