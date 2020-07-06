Жара, стоящая летом, тяжела не только для людей, но и для домашних питомцев.

Специалисты КП "Центр обращения с животными" подготовили несколько советов, как домашним любимцем пережить жару:От летней жары страдают не только люди, наши любимцы начинают испытывать некоторые сложности в это время. Что нужно знать хозяевам, чтобы собака в жару смогла пережить это нелегкое время.1. У собаки всегда должно быть достаточно холодной и свежей воды в миске. Желательно менять ее два раза в день.2. Не заставляйте есть собаку, если она не хочет. Собака может спокойно пережить несколько дней практически без пищи и при этом на ее здоровье это никак не скажется.3. Прогулки перенесите как можно раньше утром и практически ночное время. Так гулять будет комфортнее и Вам и собаке.4. Купание. Ни в коем случае не бросайте собаку в холодную воду. Вы можете вызвать у нее шок от резкого перепада температуры. Если животное захочет искупаться, то пусть зайдет в воду самостоятельно. Если же желания такого нет, то можно подвести собаку к воде и смочить лапы и живот.5. Если собака живет во дворе, то позаботьтесь о том, чтобы у нее всегда было место в тени.6. Если ваш любимец имеет довольно короткую или черной окраски шерсть, то будет неплохо, если вы наденете на нее балдахин из легкой ткани или специализированный охлаждающий жилет. А под палящим солнцем не лишним будет одеть на собаку кепку или панамку.Что нельзя делать в жаркое время:1. НИКОГДА не оставляйте собаку в запертой машине. Даже если всего на несколько минут. Этих нескольких минут хватит для того, чтобы животное получило тепловой удар и умерла.2. Не следует одевать намордник на собаку. Собачки охлаждают себя с помощью активного дыхания. Намордник будет в этом мешать.3. Не состригайте шерсть питомца полностью на летнее время. Из-за этого собака может получить тепловой и солнечный удар. Сделайте короткую стрижку, при которой длина шерсти составит около 5-6 см.4. Не позволяйте собаке лежать у кондиционеров, на холодной плитке или кафель. Этим можно спровоцировать воспаление мочеполовой системы или суставов.Если Вы заметили, что Ваш любимец во время летней жары ведет себя вяло, началась тошнота, лучше обратиться за помощью к специалистам.