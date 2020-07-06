Психиатрам предстоит установить адекватность подозреваемой Татьяны Пьяновой на момент совершения преступления.Как сообщает издание NewsRoom, подозреваемую в жестоком убийстве дочери Татьяну Пьянову отправят на психиатрическую экспертизу, которая установит наличие у женщины расстройств психики и то, отдавала ли Пьянова себе отчет в момент совершения преступления.
Напомним, что Татьяна Пьянова подозревается в жестоком убийстве своей дочери Кристины. Девочке нанесли множественные ножевые ранения, после чего обезглавили. Позже Татьяну Пьянову задержали, когда она в голом виде шла с пакетом, в котором лежала голова убитой дочери.