Об этом сообщают "Вечірні новини"

Зоолога Александра Зиненко неоднократно кусали змеи. С пресмыкающимися, говорит ученый, надо обращаться с осторожностью. В Харьковской области можно встретить только два вида ядовитых змей: степную и гадюку Никольского. И обе занесены в Красную книгу Украины."В большинстве популяции гадюка Никольского во взрослом состоянии они черные. Живут часто в дубравах, в лесах и других смежных биотопах. Для здорового человека опасности для жизни нет, но есть случаи сильных аллергических реакций. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь со змеей есть потенциальная опасность. И если случается укус, все равно нужно обязательно обращаться к врачу,как можно быстрее"По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в июне от змеиных укусов пострадали шесть человек. Среди них двое детей-пяти и двенадцати лет. По словам заместителя директора учреждения Галины Салдан, одного из мальчиков привезли в госпиталь в очень тяжелом состоянии. Его сковал анафилактический шок - аллергическая реакция на змеиный яд."Последний случай у нас был 23 июня, где с дачного участка привезли 60-летнего мужчину. Доставили его в больницу №2 в относительво тяжелом состоянии. Он был в шоковом состоянии, с низким давлением. Даже с рвотой. Больной в удовлетворительном состоянии находится в лечебном учреждении"Салдан уверяет: в области достаточно сыворотки от змеиного яда и называет медучреждения, где они находятся в наличии. Единственное - они находятся непосредственно в самом городе."У нас сейчас в в отделении консультативной службы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф находится две дозы. На данный момент особо выделены Харьковская городская клиническая больница №2 для взрослых, Областная клиническая больница и областная детская клиническая больница на Клочковской для детей"Змей можно встретить не только в лесу, но даже в самом центре города. В сквере Стрелка уже несколько лет живут безопасные для человека водяные ужи."Здесь прижился 10 лет назад водяной уж. Представитель южной фауны Украины. Типичная змея водохранилищ. Он не имеет желтых пятен на затылке и поэтому его часто путают с гадюкой"И показывает обычного ужа, который также безопасен для человека."С оранжевыми пятнами на затылке. Очень численный, обычный на наших реках. Питается он лягушками. Единственная опасность от него, то если его побеспокоить, он выделяет очень вонючую жидкость"Зоолог советует, если человек находится на природе, лучше надеть закрытую одежду и обувь и смотреть под ноги, чтобы внезапно не наступить на пресмыкающегося, в таком случае может укусить защищая себя."Если заметили змею, автоматически для вас опасность исчезает, потому что вы знаете, что ее не надо трогать, ловить, наступать. Сделает шаг назад и все - вы уже находитесь в безопасном зоне"Также зоолог отмечает: змеи ни на кого специально не нападают. Напротив, встретившись с человеком, как правило, стараются спрятаться и убежать. Зоолог призывает не убивать пресмыкающихся.