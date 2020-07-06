Полиция инициировала расследование.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, сообщение о пожаре в селе Грушеваха Барвенковского района поступило в полицию 5 июля в 22:42 от жителя села, который заявил, что горит поле с пшеницей.Оперативно прибывшие на место пожарные потушили возгорание, площадью 22 гектара.Полицейские установили, что участок поля общей площадью 60 гектаров принадлежит жителю Изюма, а согласно выводам экспертов ГСЧС, причиной пожара стало занесение источника огня извне.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.