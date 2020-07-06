Ранее открытие проезда по Московскому проспекту анонсировали 7 июля, однако завершить работы в срок коммунальщики не успевают.

В связи с реконструкцией тепловых сетей - по улице Ильинской, на участке от улицы Петра Болбочана до улицы Волонтерской (с 7 июля по 20 сентября)

В связи с реконструкцией дорожного покрытия - по Московскому проспекту на участке от улицы Ощепкова до улицы Харьковских Дивизий при движении в сторону проспекта Петра Григоренко (до 20:00 10 июля)

В связи с реконструкцией дорожного покрытия - по улице Бекетова, на участке от проспекта Александровского до улицы Мира (с 9:00 до 17:00 7 июля)

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, временно будет запрещено движение по следующим адресам: