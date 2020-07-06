Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от разрушительных паводков в западных областях.

"Помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу. Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с паводками, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - сказано в сообщении посольства на странице в Facebook.