Ранее пожарным пришлось тушить возгорание посевов пшеницы в Барвенковском районе.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 13:49 в Службу спасения поступила информация о возгорании на одном из фермерских полей неподалеку поселка Обильное, Близнюковского района Харьковской области.К месту происшествия немедленно прибыло отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне. К тому времени в поле горела пшеница площадью 10га, а также трава в посадке на площади около 100 кв.м.В 14:20 пожар удалось локализовать, а в 15:00 полностью ликвидировать.На данный момент причины возгорания устанавливаются.