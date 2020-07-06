Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых - международные.

Центр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов REG Observatory on Academic Ranking and Excellence составил рейтинг высших учебных заведений Украины 2020 года.

Рейтинг 15 лучших вузов Украины:  

  • КПИ им. Игоря Сикорского
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Сумской государственный университет
  • Харьковский политехнический институт
  • Львовская политехника
  • Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
  • Национальный университет Киево-Могилянская академия
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Винницкий национальный технический университет
  • Ужгородский национальный университет
  • Днепровская политехника
  • Тернопольский национальный экономический университет
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Национальный фармацевтический университет.

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