Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых - международные.Центр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов REG Observatory on Academic Ranking and Excellence составил рейтинг высших учебных заведений Украины 2020 года.
Рейтинг 15 лучших вузов Украины:
- КПИ им. Игоря Сикорского
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Сумской государственный университет
- Харьковский политехнический институт
- Львовская политехника
- Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
- Национальный университет Киево-Могилянская академия
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Винницкий национальный технический университет
- Ужгородский национальный университет
- Днепровская политехника
- Тернопольский национальный экономический университет
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Национальный фармацевтический университет.