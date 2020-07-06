Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых - международные.

КПИ им. Игоря Сикорского

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Сумской государственный университет

Харьковский политехнический институт

Львовская политехника

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

Национальный университет Киево-Могилянская академия

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Винницкий национальный технический университет

Ужгородский национальный университет

Днепровская политехника

Тернопольский национальный экономический университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Национальный фармацевтический университет.