Полицейские изъяли у харьковчанина более двух десятков единиц оружия и сотню патронов.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в июне правоохранители получили информация о том, что 52-летний харьковчанин занимается раскопками мест проведения боев Второй мировой войны, находит там разнообразное оружие, которое приводит в рабочей состояние, а затем продает.6 июля сотрудники полиции провели обыск по месту жительства мужчины, где обнаружили две винтовки Мосина, автомат, 11 гранат, 7 штык ножов, противотанковый снаряд, 3 минометные бомбы, около 100 патронов различного калибра и другие запрещенные предметы.Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.