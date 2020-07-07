Люботинским отделом полиции разыскивается Кудрянская Александра.

Как сообщает Служба розыска детей ГУНП, разыскивается 16-летняя жительница города Люботин Кудрянская Александра. 6 июля девушка поехала в Харьковский медицинский колледж и не вернулась.16-18 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы свотлорусые длиной до шеи, глаза чвитло-коричневый, лицо овальное.на правой стороне носа украшение пирсинг.в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.Если Вам что-то известно о местонахождении девушки просим звонитьили