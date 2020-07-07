Люботинским отделом полиции разыскивается Кудрянская Александра.Как сообщает Служба розыска детей ГУНП, разыскивается 16-летняя жительница города Люботин Кудрянская Александра. 6 июля девушка поехала в Харьковский медицинский колледж и не вернулась.
Приметы девушки: 16-18 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы свотлорусые длиной до шеи, глаза чвитло-коричневый, лицо овальное.
Особые приметы: на правой стороне носа украшение пирсинг.
Была одета в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.
Если Вам что-то известно о местонахождении девушки просим звонить 102 или 0577411553.