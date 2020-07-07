До этого женщина трижды привлекалась за то же правонарушение, однако отделывалась лишь штрафами.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных дел, в Шевченковском районном суде Харьковской области прошло рассмотрение дела о домашнем насилии, совершенным местной жительницей в отношении своего мужа.Сообщается, что женщина систематически провоцировала скандал в семье, находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также в присутствии несовершеннолетних детей оскорбляла их отца, за что трижды привлекалась к ответственности за домашнее насилие.Так, учитывая, что женщина должных выводов для себя не сделала, пренебрегала материнскими обязанностями и продолжала нарушать права мужа, суд приговорил ее к году условного срока.