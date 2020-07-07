В КП "Харьковводоканал" опубликовали список домов, где будет прекращена подача воды 7 июля.

Как сообщают на коммунальном предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:Московский район:пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), 107 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №5, стояк), ул. Познанская, 3 (п. №6, стояк) до 17:00 07.07.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 07.07.20 г., ул. Героев Труда, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 08.07.20 г.Киевский район:ул. Дружбы Народов, 225 (п. №1, стояк) до 20:00 07.07.20 г.Слободской район:ул. Монюшко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 07.07.20 г.Холодногорский район:пер. Донбассовский, 17 (стояк) до 20:00 07.07.20 г.Шевченковский район:ул. 23 Августа, 47 (отключена нижняя подача с 1-6 эт.), ул. Деревянко, 58, ул. Балакирева, 43, ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 86 (п. №5), ул. Есенина, 10 (п. №7) до 20:00 07.07.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 60-а (п. №3), 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 08.07.20 г.