Харьковская область не соответствует требованиям для перехода к следующему этапу послабления карантинных ограничений.

Как сообщили в Минздраве Украины, переход областей к следующему этапу карантина предусматривает ослабление карантина, возможен лишь при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которым Харьковская область сегодня не соответствует.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию.