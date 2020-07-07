На данный момент судмедэкспертиза устанавливает причину смерти.Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на пресс-службу областного "Главка", в Харькове возле мусорных контейнеров были найдены тела 39-летнего мужчины и 38-летней женщины, личность которых установили прибывшие на место полицейские. Радом с умершей парой следователи обнаружили шприцы.
Сообщается, что происшествие случилось в районе аэропорта. Около полуночи местная жительница обнаружила тела и вызвала правоохранителей.
По данному факту в полиции открыли производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "несчастный случай". Тела направлены в морг для проведения экспертизы.