Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Как сообщает пресс-служба ГУНП, досудебным расследованием установлено, что директор одного из предприятий при проведении реконструкции системы водоснабжения в селе Гавриловка Барвенковского района внес заведомо ложные сведения в акты приемки строительных работ за ноябрь 2018 года. В результате злоумышленник завладел бюджетными средствами в сумме более 531 000 гривен.
Также, 21 декабря 2018 руководитель предприятия внес заведомо недостоверные данные в акты выполнения строительных работ о якобы приобретенные материалы и повторно завладел бюджетными средствами в сумме 2 миллиона 62 тысячи 586 гривен. При этом для незаконного получения бюджетных средств руководитель предприятия совершил служебный подлог.
В соответствии с ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.