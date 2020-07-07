С 7 июля в Украине открыты ряд пограничных пунктов пересечения с Россией и Белорусью.

Как сообщают в ведомстве, с 00.00 часов 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска «Меловое» «Гоптовка», «Бачевск», «Юнаковка». Также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска «Сеньковка», и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска «Новые Яриловичи», «Выступовичи», «Доманово», «Славутич».Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 № 819-р.