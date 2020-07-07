За время пандемии в регионе скончались 95 человек.

Как сообщает Харьковский областной лабораторный центр, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Еще один человек скончался.Так, по состоянию на 7 июля, в регионе зафиксировали 2418 случаев заболевания COVID19, 95 человек скончались, выздоровели - 1237.Кроме того, за время пандемии в Харьковской области зафиксирован 321 случай заболевания среди медиков. На данный момент 280 из них уже выздоровели.