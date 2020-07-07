7 июля неизвестные подорвали и ограбили автомобиль «Укрпочты». Похищено более 2,5 миллионов гривен.

Как сообщают в полиции, ограбление произошло в 10 часов утра 7 июля"в полицию Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль «Газель», который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллионов гривен и табельным пистолетом охранника", - говорится в сообщении.

В результате разбойного нападения пострадали двое сотрудников, которые были в машине. Сейчас правоохранители разыскивают нападавших, а в области введен план «Перехват»



По данному факту решается вопрос об открытии дела по признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное заключение