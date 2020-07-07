Мужчина нанес родному отцу смертельное ножевое ранение

Как сообщает пресс-служба ГУНП, ночью, 7 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Академика Вальтера 58-летний отец избил своего 32-летнего сына.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела.Правоохранители установили, что во время конфликта сын нанес отцу ножевое ранение в область подмышки, в результате чего, на лестнице в подъезде дома, мужчина потерял сознательного и умер. Также было установлено, что сын вероятно злоупотребляет наркотическими средствами и является наркозависимым.Вещественные доказательства изъяты.По данному факту следователями Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.За совершенное преступление мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.