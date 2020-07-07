Под зданием ХОГА в 16:00 состоится акция протеста против назначения Валерии Мураевой на должность первого заместителя председателя Харьковской ОГА.

Как сообщают организаторы акции, по их информации на заседании Кабинета Министров будет утверждено назначение Валерии Мураевой на должность первого заместителя председателя ХОГА."Вадим Слюсарев – человек, который лоббирует это назначение, так же как и пытался лоббировать назначение Евгения Грицкова, но потерпел поражение из-за протеста общественности. Поэтому 7 июля для харьковчан есть последний шанс выразить свою позицию по поводу этой откровенно предательской ситуации”, – написали организаторы в группе мероприятия в Facebook.