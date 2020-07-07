В пожаре никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, утром 7 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-ти этажном доме по адресу: Мерефянское шоссе, 24.На место происшествия сразу были направлены подразделения ДСНС, которые установили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади 2 м.кв, а дым уже полностью заполнил комнату. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных обошлось без человеческих жертв.Спустя 14 минут после вызова пожар был ликвидирован.Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.