Сумма ущерба еще не установлена.

Как сообщают в пресс-службе полиции, днем 6 июля в районное отделение полиции поступило сообщение пожаре в селе Обильное Близнюковского района, куда сразу же выхало руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Установлено, что указанный участок поля общей площадью 119 гектаров принадлежит частному сельскохозяйственному предприятию. Предварительно, возгорание началось с угла поля. Причина пожара устанавливается.Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.В настоящее время проводятся следственные действия.