События В центре Харькова установили разукрашенные пианино в рамках проекта Music Fest Вечерний Харьков 16:27 226 Организаторы планируют таким образом приобщить жителей и гостей города к искусству. Подробности в сюжете телеканала "р1" Читайте также В Харькове чиновник требовал взятку за справку об инвалидности В МакДональдз в Украине усилили меры безопасности и гигиены На Киевской «ВАЗ» слетел с дороги, сбил дорожный знак и застрял на трамвайных рельсах (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове чиновник требовал взятку за справку об инвалидности События 19:05 Лента новостей В Харькове чиновник требовал взятку за справку об инвалидности 19:05 В МакДональдз в Украине усилили меры безопасности и гигиены 17:54 На Киевской «ВАЗ» слетел с дороги, сбил дорожный знак и застрял на трамвайных рельсах (видео) 17:46 Полиция устанавливает обстоятельства гибели пенсионера на Салтовке 17:14 Поехала в гости к другу: полицейские разыскали пропавшую девушку 17:09 Пикет под стенами ХОДА: активисты протестуют против кадровых решений руководства области 16:48 Лесные пожары в ста километрах от Харьковской области добрались до населенных пунктов 16:34